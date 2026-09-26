Wanita Korban Penculikan KKB Bisa Berkumpul Bersama Keluarga
jpnn.com, TIMIKA - Polri dan TNI berhasil menyelamatkan Demerina Uwamang, wanita korban penculikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Setelah menjalani perawatan, Demerina akhirnya dikembalikan kepada keluarganya di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol. Faizal Ramadhani mengatakan keselamatan dan kondisi korban menjadi prioritas sejak Demerina ditemukan hingga proses pengembalian kepada keluarga.
“Setelah berhasil dievakuasi ke Timika, korban mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis. Setelah kondisinya stabil, Demerina dapat kembali kepada keluarganya,” kata Faizal Ramdhani melalui keterangan tertulis di Timika, Jumat.
Dia mengatakan Demerina sebelumnya menjalani perawatan selama 12 hari di RS Bhayangkara Mimika setelah dievakuasi dari wilayah Bela 1, Distrik Alama, pada 14 September 2026. Kondisinya dinyatakan stabil, sehingga dapat kembali bersama keluarga.
Demerina merupakan satu dari sembilan warga yang dilaporkan menjadi korban penculikan KKB di Distrik Jila pada 17 Agustus 2026.
Keberadaannya diketahui setelah masyarakat menemukan korban di wilayah Bela pada 7 September 2026.
Saat ditemukan Demerina bersama Yosina Tsenawatme yang kemudian diketahui telah meninggal dunia.
Polri dan TNI berhasil menyelamatkan Demerina Uwamang, wanita korban penculikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
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