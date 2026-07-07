Wanita Korban Pencurian Modus Ganjal ATM Berteriak, 2 Pelaku Ditangkap Warga
jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam sindikat pencurian dengan modus ganjal ATM yang berada di dalam toko di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Sampson Sosa Hutapea mengatakan kejadian itu terjadi pada Sabtu (20/6) sekitar pukul 09.00 WIB saat korban akan menggunakan mesin ATM tersebut.
“Kami menangkap dua pelaku berinisial RPY (33) dan ED (27) yang diduga akan melaksanakan aksi jahatnya kepada korban wanita berinisial AH yang akan mengambil uang di mesin tersebut,” katanya, Senin.
Saat kejadian, pelaku pertama menggunakan mesin ATM tersebut dan korban berada di antrean belakang. Sementara itu, pelaku kedua berada di antrean belakang korban.
Pelaku pertama langsung memasang tusuk gigi di mesin ATM tersebut dan meninggalkan mesin.
Saat korban memasukkan kartu di mesin tersebut, kartu tak dapat digunakan.
Melihat kepanikan korban, pelaku kedua langsung menawarkan bantuan kepada wanita tersebut dan korban langsung memberikan kartu ATM kepada pelaku kedua.
Pelaku kedua ini langsung menukar kartu milik korban dengan kartu yang sudah disiapkan dan tusuk gigi yang ada di mesin ATM diambil oleh pelaku kedua.
Polisi mengimbau masyarakat untuk hati-hati terhadap seseorang yang menawarkan bantuan ketika hendak menarik uang di ATM.
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