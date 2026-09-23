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Wanita Korea Utara Pecahkan 3 Rekor Dunia Angkat Besi, di Sampingnya Ada Lifter Indonesia

Wanita Korea Utara Pecahkan 3 Rekor Dunia Angkat Besi, di Sampingnya Ada Lifter Indonesia
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Peraih emas Asian Games 2026 Ri Song Gum (tengah) bersama pemilik perak Mirabai Chanu Saikhom, dan putri Indonesia Luluk Diana Tri Wijayana. Foto: Yu Yang/Xinhua

jpnn.com - NAGOYA - Wanita Korea Utara bernama Ri Song Gum meneteskan air mata saat lagu kebangsaannya berkumandang di arena angkat besi Asian Games 2026 di Nagoya, Rabu (23/9). Di samping Ri, ada lifter Indonesia Diana Tri Wijayana.

Ri Song Gum meraih medali emas di kelas 49 kg putri itu, Diana Tri Wijaya peringkat ketiga alias peraih perunngu, sedangkan perak diambil perempuan India Mirabai Chanu.

Itu emas pertama Korea Utara di Asian Games 2026.

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Fantastis! Ri yang kini berusia 28 tahun itu meraih emas dengan menorehkan tiga rekor dunia.

Wanita Korea Utara Pecahkan 3 Rekor Dunia Angkat Besi, di Sampingnya Ada Lifter IndonesiaRi Song Gum, 2018. Foto: Money Sharma/AFP

Lifter yang merupakan juara dunia dua kali itu mengangkat beban seberat 94kg pada snatch -melampaui rekor dunia sebelumnya yang tercatat sebesar 93kg.

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Ri kemudian memecahkan rekor dunia clean and jerk seberat 115kg sebanyak dua kali, dengan mengangkat beban 116kg dan kemudian 121kg.

Total angkatannya yang mencapai 215kg -juga melampaui rekor dunia sebelumnya dengan selisih 7kg.

Wanita Korea Utara itu menangis setelah memastikan emas pertama negaranya di Asian Games 2026.

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