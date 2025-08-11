Wanita Muda di Rohil Bunuh Bayi Kandungnya, Astaga

jpnn.com, ROHIL - Unit Reskrim Polsek Bangko mengungkap dugaan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri di Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Kasatreskrim Polres Rohil AKP I Putu Adi Juniwinata mengatakan pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang menemukan jasad bayi laki-laki terbungkus plastik di belakang sebuah rumah kosong milik warga bernama Rudi pada Minggu (10/8/2025).

“Pelapor yang merupakan Ketua RT setempat mendapat informasi dari saksi bahwa ada mayat bayi di dekat rumah. Setelah dicek, benar ditemukan jasad bayi terbungkus plastik putih di lantai belakang rumah kosong,” ujar AKP Putu, Senin (11/8).

Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas setempat.

Bayi kemudian dibawa ke RSUD Dr. Pratomo untuk dilakukan visum.

Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan pelaku yang diketahui adalah ibu kandung korban, berinisial IP (18), warga Kelurahan Bagan Jawa.

“Dari keterangan pelaku, bayi tersebut dibuang sesaat setelah dilahirkan. Pelaku mengaku takut orang tuanya mengetahui kehamilannya, karena bayi adalah hasil hubungan di luar nikah dengan pacarnya,” jelas Putu.

Barang bukti yang diamankan antara lain pakaian bayi, kantong plastik, serta hasil visum et repertum.