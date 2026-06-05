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Wanita Muda Tewas di Tanjung Priok

Wanita Muda Tewas di Tanjung Priok
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Ilustrasi TKP penemuan mayat. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang wanita muda ditemukan tewas di indekos Jalan Ganggeng 6, Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat dini hari.

Kapolsek Tanjung Priok Kompol R Sigit Kumono menyatakan pihaknya masih mendalami kasus ini.

“Kami masih lakukan penyelidikan dulu, mohon waktu,” katanya, Jumat.

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Kompol Sigit mengatakan petugas masih bekerja dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Selain itu, penyidik memasang garis polisi untuk mengamankan area penemuan jasad korban tersebut. 

Petugas juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian dan mengumpulkan rekaman video kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi tersebut.

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“Ini masih kami lakukan pendalaman,” ujar Sigit.

Sementara itu, jasad korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses selanjutnya. (antara/jpnn)

Seorang wanita muda ditemukan tewas di sebuah indekos Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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