Wanita Nomor 1 Dunia Jadi yang Pertama Masuk 8 Besar Australian Open 2026

jpnn.com - MELBOURNE - Tunggal putri nomor satu dunia Aryna Sabalenka bersusah payah memastikan kemenangan dari unggulan ke-17 dari Kanada Victoria Mboko pada 16 Besar grand slam Australian Open 2026 di Melbourne, Minggu (25/1) pagi WIB.

Sabalenka yang berupaya memenangi gelar ketiga Australian Open dalam empat tahun terakhir itu lulus ke perempat final setelah menang 6-1, 7-6 (1).

Wanita nomor satu dunia dari Belarusia itu mendapat cobaan di set kedua.

Sabalenka tampak berkali-kali kesal dengan permainannya. Di sisi lain, Mboko juga tampak berupaya keras untuk bangkit.

Pertandingan menegangkan untuk mencapai tie break (6-6). Mboko antiklimaks, hanya mendapat poin satu saat tie break.

"Saya menang melawan pemain ynag luar biasa. Dia menekan saya dengan keras hari ini," tutur Sabalenka kepada awak AO.

"Dia menyerang, jadi, ya, tentu senang bisa lulus dari ini," imbuhnya.

Sabalenka tercatat menjadi kontestan pertama yang lulus ke 8 Besar tunggal putri Australian Open 2026. (ap/jpnn)