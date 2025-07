Wanita Nomor 1 Dunia Tembus Babak Ketiga Wimbledon 2025

jpnn.com - LONDON - Aryna Sabalenka masih bertahan di Wimbledon 2025, tak seperti peringkat kedua dunia Coco Gauff dan ranking tiga Jessica Pegula yang sudah angkat koper.

Sabalenka -tunggal putri nomor satu dunia dari Belarusia, telah mengantongi tiket babak ketiga atau 32 Besar.

Pada laga babak kedua di Centre Court, The All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), Rabu (2/7) malam WIB, Sabalenka menaklukkan

Petenis Ceko peringkat 48 dunia Marie Bouzkova.

Sabalenka menang 7(7)-6(4), 6-4 dalam laga berdurasi satu jam 35 menit.

Di 32 Besar, Sabalenka akan berhadapan dengan pemenang laga antara harapan tuan rumah Emma Raducanu versus petenis Ceko juara Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova. (wimb/jpnn)