Wanita Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Truk di Nagreg

jpnn.com - KABUPATEN BANDUNG - Sebuah truk boks mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nagreg, Desa Ganjarsabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung pada Jumat (27/3).

Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan dalam insiden tersebut.

Kanit Gakkum Polresta Bandung Iptu Lilim membenarkan adanya peristiwa tersebut, terjadi saat kondisi lalu lintas ramai lancar. Polisi kemudian mengevakuasi korban dan truk boks tersebut.

"Kejadiannya sekitar jam 08.30 WIB tadi pagi," kata Lilim saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan, peristiwa itu berawal saat truk boks Hino dengan nomor polisi B 9510 CXR melaju dari arah barat Cicalengka menuju ke arah timur Nagreg. Kemudian saat di TKP, pengemudi truk diduga kurang berkonsentrasi.

"Iya saat di TKP, pengemudi kendaraan truk boks kurang berhati-hati serta kurang konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraannya," ujarnya.

Setelah itu truk boks tersebut langsung oleng ke lajur sebelah kanan. Di saat bersamaan ada dua orang yang menyeberang jalan dari arah utara ke selatan jalan.

"Truk menyerempet wanita berinisial E dan tukang parkir inisial B. Sementara itu, korban inisial B luka ringan dan E luka berat saat di TKP," katanya.