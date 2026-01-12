Wanita Pekerja Terapis di Bekasi Dibunuh, Nih Pelakunya

jpnn.com, JAKARTA - Wanita berinisial SM yang bekerja sebagai terapis spa di kawasan Bekasi dibunuh.

Jasad korban ditemukan di indekosnya.

Petugas Polda Metro Jaya kemudian bergerak dan menangkap pria berinisial AR yang diduga pelaku pembunuhan.

"Pelaku ditangkap di Kampung Sanding, RT 019/RW 005, Kelurahan Sumurbandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, pada Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 23.30 WIB," kata Kepala Sub Direktorat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Marasabessy, Senin.

Dia mengungkapkan kasus tersebut bermula pada Rabu (7/1) sekitar pukul 20.26 WIB, saksi berinisial AS yang mengaku sebagai keluarga dari korban diminta untuk datang ke indekos korban atas permintaan dari ibu korban karena korban tidak dapat dihubungi sejak siang.

"Tepatnya di Kos Al Ash, Jalan Letnan Arsyad Raya Nomor 3, RT/RW 004/012, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi," ujar Resa.

Sesampainya di TKP (tempat kejadian perkara), AS menggedor pintu kamar indekos korban, tetapi tidak ada jawaban.

Kemudian, AS meminta kepada pengurus indekos yang berinisial DRH untuk mengecek dan membuka pintu kamar korban.