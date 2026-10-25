Wanita Pengedar Narkoba di Aceh Barat Ini Tertangkap
jpnn.com - Polisi menangkap seorang wanita berinisial SS (47) yang diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Desa Kuta Padang, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.
Penangkapan SS dikonfirmasi Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat Iptu Bagus Erdyantoro, Sabtu (24/10/2026).
"Dari tangan tersangka, kami menemukan 10 plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, beserta sejumlah barang lainnya,” kata dia.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh seorang perempuan di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
Kemudian, tim operasional melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mendatangi lokasi dan menangkap SS.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 10 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan 2,2 gram.
Polisi juga menyita satu botol bedak berwarna bening dan satu unit telepon genggam merek Realme berwarna biru.
Personel polisi wanita (Polwan) turut melakukan pemeriksaan badan lanjutan terhadap SS. Namun, pemeriksaan tersebut tidak menemukan barang bukti tambahan.
Polisi menangkap seorang wanita berinisial SS (47) yang diduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Desa Kuta Padang, Aceh Barat.
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