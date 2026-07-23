Wanita Selundupkan Sinte ke Lapas Jelekong, Modus Disimpan di Kangkung
jpnn.com, BANDUNG - Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Jelekong, Baleendah, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sinte.
Barang haram tersebut dibawa oleh seorang pengunjung wanita berinisial N.
Sinte diselundupkan pelaku yang disimpan di dalam makanan sayuran kangkung.
Kasus tersebut terungkap berawal saat pengunjung wanita berinisial N datang ke Lapas Jelekong, Selasa (21/7/2026).
Petugas mencurigai gerak-gerik dari pengunjung tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan.
"Petugas pengamanan kami telah memeriksa seorang pengunjung dan kami menemukan barang yang diduga narkotika jenis sinte," kata Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandung Sopiana saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).
Dia mengungkapkan narkotika jenis sinte tersebut disimpan di dalam plastik yang berisikan makanan.
Kemudian di dalam makanan tersebut terdapat pastik kecil yang berisikan narkotika jenis sinte.
Seorang perempuan nekat menyelundupkan sinte ke dalam Lapas Jelekong. Narkoba itu diselipkan di dalam sayur kangkung.
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