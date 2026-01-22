Wanita Tewas di Stasiun Gondangdia Gegara Nekat Lompat dari Peron

jpnn.com, JAKARTA - Nekat melompat ke jalur rel dari area peron Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, wanita bernama Aisyah (18) tewas tertemper kereta api, pada Rabu sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan korban diduga melompat ke jalur rel saat Kereta Api Gajayana akan melintas.

"Petugas Pengamanan Stasiun Gondangdia yang sedang berdinas di Peron 1 Stasiun Gondangdia mendapati salah satu pengguna melakukan tindakan berbahaya dengan melompat ke rel saat kereta api jarak jauh melintas," ujar Karina dalam keterangannya, Rabu.

Petugas Stasiun Gondangdia kemudian bergerak menuju lokasi di ujung Peron 1 untuk mengevakuasi korban.

"Dilakukan pemeriksaan awal di Pos Kesehatan Stasiun. Pengguna mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit PGI Cikini untuk dilakukan pertolongan," kata Karina.

Diketahui, korban ditemukan masih bernyawa saat dievakuasi. Namun, dia meregang nyawa dalam ambulans.

KAI Commuter menyayangkan adanya insiden tersebut dan mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban.

“Tidak berdiri melewati garis aman saat menunggu perjalanan kereta di peron,” imbuh Karina. (antara/jpnn)