Wanita Tewas Seusai Terjun dari Fly Over Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang wanita tanpa identitas tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di atas fly over Pasar Pagi Arengka, Jalan Soekarno Hatta jalur timur, Pekanbaru, Jumat, 27 Februari 2026.

Insiden maut itu terjadi sekitar pukul 11.20 WIB.

Peristiwa tragis itu terjadi saat sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi BM 3146 ABF yang dikendarai korban melaju dari arah utara menuju selatan.

“Saat menaiki fly over yang menikung ke kanan, korban diduga tetap melaju lurus dengan kecepatan cukup tinggi hingga menabrak dinding pembatas sebelah kiri fly over,” kata Kasatlantas Polresta Pekanbaru Kompol Satrio.

Benturan keras membuat korban kehilangan kendali.

Korban kemudian terjatuh dari atas fly over dan menghantam aspal dengan posisi kepala lebih dahulu.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Ia sempat dilarikan ke Eka Hospital Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan medis.

Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan.