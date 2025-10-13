menu
Wanita yang Tewas di Kamar Hotel Lendosis Ternyata sedang Hamil Trimester Pertama

Wanita yang Tewas di Kamar Hotel Lendosis Ternyata sedang Hamil Trimester Pertama

Wanita yang Tewas di Kamar Hotel Lendosis Ternyata sedang Hamil Trimester Pertama
Dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang dr Indra Nasution. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Anti Puspita Sari (22) wanita muda yang ditemukan tewas di dalam kamar Hotel Lendosis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Palembang, ternyata sudah mempunyai suami, yakni Adi Rosadi (36).

Bahkan, Anti juga tewas dalam keadaan tengah hamil trimester pertama.

Ini terungkap usai dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang dr Indra Nasution melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban.

"Sepertinya korban tengah hamil trimester pertama. Sebab, saat payudaranya ditekan ada cairan yang keluar," ungkap Indra, Senin (13/10/2025).

Kata Indra, diduga korban tewas karena dicekik atau ditekan di leher korban.

"Ada bekas seperti ditekan di lehernya, mungkin untuk memasukan sumpalan ke mulut. Lalu mulutnya disumpal pakai baju dalam. Kedua tangan diikat menggunakan jilbab," kata Indra.

Diperkirakan korban tewas lebih dari 12 jam saat ditemukan.

"Ini melihat dari kondisi badan korban tidak ada lagi lebam. Jadi perkiraan korban meninggal lebih dari 12 jam," terang Indra.

Dokter forensik mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Anti Puspita Sari (22) wanita muda yang ditemukan tewas di kamar hotel.

