Wantimpres Matangkan Penyusunan Pertimbangan Perdana ke Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Wantimpres menggelar Rapat Pleno Keempat untuk mematangkan perkembangan penyusunan pertimbangan perdana kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat undang-undang.

Pembahasan tersebut meliputi hasil pendalaman berbagai isu strategis nasional di tiga bidang, yakni politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan.

Rapat pleno yang dipimpin Ketua Wantimpres RI Pratikno tersebut menjadi forum pembahasan bersama atas draf pertimbangan yang telah disiapkan masing-masing bidang.

Proses ini melibatkan pengalaman, keahlian, dan beragam perspektif para anggota dalam menelaah berbagai tantangan nasional.

"Dalam waktu kurang dari satu bulan, kita sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kami juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden," ujar Pratikno.

Di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), pembahasan yang dipimpin Ketua Bidang Agum Gumelar memberikan perhatian pada perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta berbagai tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

Baca Juga: Program KKP di Era Prabowo Dinilai Terbukti Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

"Berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional perlu diidentifikasi sejak dini. Dari situ kami dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah," ujar Agum.

Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial, agama, dan budaya yang dipimpin Pratikno mendalami berbagai persoalan sosial, pendidikan, agama, dan kebudayaan.