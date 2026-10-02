Wantimpres Siap Beri Masukan Terbaik dari Berbagai Aspek untuk Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pratikno mengatakan bahwa wantimpres yang terdiri atas tokoh dengan pengetahuan dan pengalaman luar biasa akan memberikan masukan-masukan dari berbagai bidang kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang,” ucap Pratikno seusai dilantik sebagai ketua Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).

Menurut Pratikno, anggota wantimpres merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, agama, profesi, yang memiliki pengalaman dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Pratikno yang dipercaya sebagai ketua bersama Hatta Rajasa selaku wakil ketua dan Qodari yang menjabat sekretaris wantimpres berkomitmen memfasilitasi seluruh anggota agar dapat menjalankan tugas secara maksimal.

Adapun Hatta Rajasa menuturkan seluruh anggota wantimpres akan mengerahkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memberikan saran, masukan, serta nasihat terbaik kepada Presiden Prabowo.

“Tugas kami adalah menyukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan, dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki,” jelasnya.

Menurut dia, Wantimpres memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui pertimbangan yang berkualitas bagi presiden.

“Kami berusaha keras untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan memberikan masukan-masukan terbaik, saran-saran terbaik, dan tentu juga sebagaimana disampaikan undang-undang, nasihat terbaik kepada Bapak Presiden,” tambah Hatta. (dit/jpnn)



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