Wapres Baru Berpotensi Jadi Pendamping Prabowo di Pilpres 2029, atau Jangan-Jangan..

jpnn.com - JAKARTA - Pengganti Gibran Rakabuming Raka sejatinya tak perlu menunggu 60 hari, karena masih banyak yang seharusnya diurus Presiden Prabowo Subianto.

Itulah salah satu yang tersirat dari artikel Dahlan Iskan yang berjudul Pesaing 2029.

"Ini tidak akan jadi krisis politik, bahkan sebaiknya tidak perlu menunggu 60 hari seperti ketentuan batas akhir di konstitusi. Besok pun boleh dilakukan –agar segera kembali ke dunia nyata: bagaimana agar harga-harga segera turun, daya beli naik, antre BBM teratasi, dan rupiah stabil," tutur Dahlan.

Gibran sudah berhenti sebagai Wapres RI, bukan mundur. Pada surat yang dibacakan Prabowo di Istana kemarin pun jelas. Berhenti. Bukan mengundurkan diri.

"Dari pidato presiden pula semuanya jelas. Isi surat Mas Gibran bukan permohonan undur diri, atau pun pernyataan mundur. Surat itu berisi pernyataan berhenti sebagai wakil presiden. Berarti Mas Gibran menggunakan rumusan yang sama yang dipakai Pak Harto ketika berhenti dari jabatan presiden di tengah krisis multidimensi 1998," tutur Dahlan.

Setelah jelas, maka tidak perlu ada sidang apa pun di pimpinan maupun pleno MPR. Tidak perlu ada putusan MPR menerima atau menolak surat Mas Gibran.

"Yang perlu dilakukan tinggal satu: pimpinan MPR kirim surat ke Presiden Prabowo agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden –untuk dipilih MPR salah satunya menjadi wakil presiden yang baru."

"Hak memilih wapres pengganti Mas Gibran ada di tangan Presiden Prabowo. Tentu Prabowo banyak belajar dari riwayat kelakuan para wapres di masa lalu. Salah satu syarat terpenting di mata Prabowo tentulah ini: jangan orang yang punya potensi jadi pesaing di Pilpres 2029," tutur Dahlan.