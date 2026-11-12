Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke MPR, Ada yang Tak Biasa

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) ini untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai pemimpin negara.

Gibran tiba sendirian di Gedung Nusantara III, area DPR/MPR, sekitar pukul 11.16 WIB dengan mengenakan jas berkelir hitam.

Namun, ada yang tak biasa. Gibran tampak tidak memakai pin jabatan pada jas yang dikenakan saat datang ke parlemen.

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Setibanya di lobi, Gibran sempat tersenyum dan memberi salam kepada wartawan yang menanti kehadiran putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Gibran langsung jalan menerobos barisan awak media dan menuju elevator menuju lantai tempat pimpinan MPR RI menunggunya.

Namun, hanya sekitar 20 menit kemudian Gibran turun kembali. Tampak, eks Wali Kota Solo itu sudah turun diantar pimpinan MPR.

Saat keluar, Gibran turut didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sempat terjadi momen pelukan antara keduanya sebelum kakak Ketum PSI Kaesang Pangarep itu meninggalkan area Gedung DPR/MPR.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan informasi Gibran mengajukan pengunduran diri sebagai Wapres RI.