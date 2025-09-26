menu
Wapres Gibran Berharap Tol Palembang-Betung Bermanfaat untuk Masyarakat
Wapres Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru saat meninjau progres pembangunan Tol Palembang - Betung tahap II. Foto: dokumen Hutama Karya for JPNN.com.

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan progres pembangunan Tol Palembang–Betung Tahap II, Kamis (25/9/2025) kemarin.

Gibran meninjau proyek itu didampingi Plt. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro bersama Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar.

Proyek pembangunan Tol Palembang–Betung hingga saat ini terus menunjukkan kemajuan signifikan.

Jalan tol dengan panjang total 69,19 kilometer ini terdiri atas tiga seksi utama.

Hingga akhir September 2025, progres konstruksi Seksi 1 Kramasan – Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km telah mencapai 83,69 persen.

Sementara Seksi 3 Pangkalan Balai – Betung telah mencapai 27,03 persen, sehingga secara keseluruhan progres konstruksi mencapai 70,75 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyampaikan bahwa kehadiran tol ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Selatan.

Pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung ini bukan hanya mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga memperkuat konektivitas dan menurunkan biaya logistik.

Tinjau Tol Palembang - Betung, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berharap Tol mampu mendongkrak ekonomi di Sumsel.

