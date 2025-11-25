Wapres Gibran Bicara MBG dan Ketahanan Pangan dalam KTT G20 di Afrika Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan agenda Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Afrika Selatan 2025.

Dalam KTT G20 Afrika Selatan 2025, Gibran disebut menekankan pertumbuhan ekonomi global harus berlangsung kuat, adil, dan inklusif

Indonesia mendorong agenda inklusivitas, ketahanan global, dan penguatan peran Global South, yang kini diteruskan oleh Afrika Selatan.

Airlangga menyebut Wapres menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan internasional yang mudah diakses dan setara bagi negara-negara berkembang.

Upaya pembiayaan tersebut didorong melalui berbagai instrumen konkret.

Beberapa di antaranya mencakup penghapusan utang, pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif, skema blended finance, serta pembiayaan untuk transisi energi yang berkeadilan.

Pemerintah Indonesia juga mempromosikan solusi digital berbiaya rendah, seperti sistem QRIS.

Inovasi itu telah diadopsi oleh negara-negara seperti Jepang dan Korea, serta terbukti efektif mendukung inklusi keuangan dan kerja sama ekonomi kawasan.