Wapres Gibran Buka Event Pacu Jalur di Tepian Narosa Kuansing  

jpnn.com, KUANSING - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Pacu Jalur Nasional di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Rabu (20/8).
Tepian Narosa dipadati ribuan masyarakat yang antusias menyambut pawai Pacu Jalur Tradisional.
Bersama istri Selvi Ananda, Wapres menjadi sorotan utama dalam rangkaian pembukaan acara.
Wapres Gibran secara langsung membuka pawai pacu jalur dengan mengangkat bendera hijau, tanda dimulainya parade perahu tradisional di Batang Kuantan.
Aksi itu langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorakan penonton yang sejak pagi sudah memadati arena festival.
Dalam kesempatan tersebut, tampak mendampingi Wapres sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Gubernur Riau Abdul Wahid.
Kehadiran jajaran pejabat negara menunjukkan dukungan penuh terhadap pelestarian budaya pacu jalur sebagai warisan tradisi masyarakat Kuansing.
Seusai embuka pawai, Gibran bersama rombongan menaiki jalur khusus yang telah disiapkan panitia.
