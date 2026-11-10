Wapres Gibran Buka Suara Terkait Polemik Ijazah dan Isu Pengunduran Diri
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming merespons polemik ijazah dan isu pengunduran diri yang ramai dibicarakan.
Gibran menjelaskan dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang sedang terjadi.
Dia berharap permasalahan yang dihadapinya tidak berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran di kantornya, Selasa (10/11).
Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengaku telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan dinamika yang dihadapinya.
Dia menilai kedekatan personal dengan Kepala Negara sudah seperti hubungan antara seorang anak dan ayah kandung.
Menurut Gibran, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh agar dirinya tetap memperjuangkan status pendidikannya melalui jalur hukum.
Sebagai langkah konkret, dia disarankan untuk menghadirkan seluruh dokumen pendukung mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sarjana.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming merespons polemik ijazah dan isu pengunduran diri yang ramai dibicarakan.
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