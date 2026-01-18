Wapres Gibran Imbau Publik Berhenti Rundung Pandji Pragiwaksono dan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat berhenti melakukan perundungan atau bullying terhadap komika Panji Pragiwaksono.

Hal tersebut disampaikan Gibran menyusul ramainya respons publik terhadap materi "Mens Rea" yang menyinggung dirinya dan pemerintah di bawah kepemimpinannya.

Gibran menegaskan materi yang disampaikan Pandji dalam pertunjukan stand-up comedy tersebut tidak perlu ditanggapi dengan amarah.

"Enggak, lah, apapun itu, yang disampaikan di Mens Rea, itu, kan, masukan kritikan," kata Gibran, dikutip Tretan Universe pada Minggu (18/1).

Putra sulung Joko Widodo itu menekankan pentingnya menjaga situasi agar tetap kondusif tanpa ada aksi saling lapor.

Wapres juga mengimbau kepada para pendukung maupun masyarakat umum, untuk tidak saling menyerang.

"Enggak usah saling mem-bully, saling melaporkan," pesannya.

Terlebih dari itu, Wapres secara khusus meminta agar keluarga Pandji tidak dilibatkan dalam polemik dan menjadi sasaran kemarahan.