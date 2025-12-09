Wapres Gibran Memuji Praz Teguh & Ferry Irwandi soal Bantuan Kemanusiaan Bencana Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming mengapresiasi langkah masyarakat, termasuk figur publik yang bahu-membahu menggalang bantuan untuk korban terdampak bencana di Sumatra-Aceh.
Penyataan tersebut disampaikan Gibran menyusul Anggota DPR RI Endipat Wijaya yang diduga menkritisi sejumlah influencer yang membuka penggalangan dana untuk korban bencana di Pulau Sumatra.
"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12).
Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga memuji gerakan 'warga bantu warga', sebagaimana dilakukan banyak lembaga sosial, komunitas hingga individu.
Bahkan Gibran, menyambut baik influencer yang menginisiasi gerakan penggalangan donasi, seperti Ferry Irwandi, Praz Teguh hingga Willie Salim.
"Aksi nyata dari semangat gotong-royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa," tuturnya.
Dalam kesempatan itu Gibran meyakini uluran tangan dari masyarakat akan membantu para korban.
Gibran menyebut bentuk bantuan tersebut menjadi dukungan materiel sekaligus imateriel untuk masyarakat yang terdampak bencana.
