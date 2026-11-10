Wapres Gibran: Presiden Prabowo Sudah Seperti Ayah Saya Sendiri
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto mengenai polemik ijazah yang tengah dihadapinya.
Pernyataan tersebut disampaikannya seraya menanggapi isu pengunduran diri yang tengah ramai diperbincangkan pada Selasa (10/11).
Gibran menyebut Kepala Negara meminta dirinya berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang selama ini diperdebatkan.
Dia disarankan membawa bukti dokumen administratif mengenai status pendidikannya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaku pihak yang menangani gugatan tersebut.
Selain itu, Gibran juga disarankan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di Mahkamah Agung.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di kantornya.
Dia menekankan dirinya sangat menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini.
Namun, dia menegaskan dinamika yang dihadapinya saat ini tidak menjadi polemik pokitik berkepanjangan.
Wapres Gibran Rakabuming mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto mengenai polemik ijazah yang tengah dihadapinya.
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