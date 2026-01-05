Wapres Gibran Terima Raffi Ahmad dan Tompi di Istana, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima sejumlah artis hingga pekerja seni seperti Raffi Ahmad, Tompi, Melaney Ricardo, hingga Iko Uwais di Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat, Senin (5/1).

Pertemuan itu untuk membahas pengiriman bantuan bagi korban bencana banjir di Aceh dan Sumatera.

"Saya dan teman-teman musisi di sini juga ada dari film, terus dari MC ya, kami update rencana bantuan untuk (korban) Sumatra. Kami ngebahas rencana mau lanjutan buat kiriman bantuan, kegiatan sosial di sana, sampai ke urusan mental health issue tadi," kata Tompi saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Tompi menjelaskan para pekerja seni berinisiatif mengirimkan bantuan tidak hanya logistik, tetapi juga kegiatan sosial, hingga konsultasi kesehatan mental untuk para korban bencana sebagai bentuk trauma healing.

Tompi, para musisi dan pekerja seni lainnya di tanah air, juga berencana membuat program khusus selama Ramadan untuk para korban bencana.

Menurut dia donasi bantuan hingga saat yang dikumpulkan para musisi melalui "Gerakan 100 Musisi" mencapai Rp17,2 miliar.

Donasi yang ditampung melalui rekening Iluni UI tersebut masih berjalan dan akan didistribusikan ke daerah terdampak bencana.

"Sudah terkirim beberapa ke sana itu pompa air, dan ke depannya sesuatu yang sifatnya lebih berat. Kendalanya ada pada masalah distribusi. Nanti kita perlu koordinasi lebih lanjut (dengan pemerintah)," kata Tompi.