jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan persoalan rakyat di tengah dinamika politik nasional menyusul mundurnya Gibran Rakabuming dari Wakil Presiden.

Gerakan tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan serius atau polikrisis yang membutuhkan penanganan segera, mulai dari kebakaran hutan, persoalan ekonomi, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat negara.

Gerakan Nurani Bangsa meminta seluruh penyelenggara negara tidak kehilangan fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

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"Pemenuhan kebutuhan dasar warga dan penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup harus tetap menjadi prioritas utama," demikian pernyataan Gerakan Nurani Bangsa dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Senin (16/11).

Gerakan ini juga menyoroti kebakaran hutan yang terus terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah diminta mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk anggaran, untuk mempercepat pemadaman dan pemulihan lingkungan.

Selain itu, penanganan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran harus menjadi perhatian serius, terutama bagi kelompok rentan, anak-anak, dan lanjut usia yang berisiko mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

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Di bidang demokrasi, Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan aparat keamanan agar tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa maupun masyarakat.

"Penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam merespons berbagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat warga negara," tegas Gerakan Nurani Bangsa.