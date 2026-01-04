Wapres Rodriguez Tegaskan Nicolas Maduro Tetap Presiden Venezuela

jpnn.com - CARACAS - Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan bahwa Nicolas Maduro tetap presiden Venezuela.

Rodriguez pada Sabtu (3/1), menegaskan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro tetap menjadi satu-satunya pemimpin negara tersebut.

"Hanya ada satu presiden di negara ini, namanya Nicolas Maduro Moros," kata Wapres Delcy pada pertemuan Dewan Pertahanan menyusul operasi yang dilancarkan AS.

Baca Juga: Trump Rilis Foto Nicolas Maduro Ditahan di Kapal Perang AS Iwo Jima

Wapres Rodriguez juga mendesak supaya Presiden Maduro dan istrinya, Silia Flores, dikembalikan ke Caracas.

Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Venezuela pada Sabtu bisa saja menimpaada negara mana pun di kawasan ini.

"Kami meminta negara-negara di Tanah Air yang Agung untuk bersatu. Apa yang dilakukan terhadap Venezuela hari ini bisa terjadi pada negara mana pun di kawasan. Penggunaan kekuatan ini bisa diarahkan ke negara mana pun," ungkap Rodriguez.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan AS telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela dan Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan diterbangkan keluar negeri.

Media setempat melaporkan sejumlah ledakan di Caracas dan mengklaim bahwa operasi tersebut dilakukan anggota unit elite Delta Force.