Wapres Sambangi Sentra Kue Subuh Pasar Senen, Memastikan Ekonomi Rakyat Aman

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi Sentra Kue Subuh di Pasar Senen Jaya 1 & 2, Kwitang, Jakarta Pusat, seusai meninjau Siskamling di pemukiman warga sekitar pada Rabu malam (3/9).

Kunjungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya solidaritas nasional dan penguatan roda ekonomi rakyat pascademonstrasi.

Deretan pedagang kue tradisional dan modern tergambar masih berjajar, melayani pembeli dengan penuh semangat.

Di tengah hiruk pikuk tersebut, Wapres berbincang langsung dengan para pedagang yang menceritakan soal aksi unjuk rasa, beberapa hari terakhir.

Salah satu pedagang menyebut produknya dibagikan secara gratis saat aksi berlangsung, karena sempat ada larangan berjualan.

“Hari Sabtu, kami bagi-bagi kue kemarin. Sabtu kemarin kami bagi-bagi kue. Semua pedagang ini dikasih, ojol (ojek online), semua," kata salah seorang penjual kepada Gibran, dikutip dari keterangan pers, Kamis (4/9).

"Sudah terlanjur bikin, tetapi tidak bisa untuk berjualan tidak boleh. Jadi, pada dibagi-bagi semua, dua hari inilah dibagi-bagi semua,” imbuhnya.

Tak hanya berdialog, Wapres juga ikut meramaikan suasana dengan membeli sejumlah dagangan para pedagang, mulai dari kue tradisional, dim sum, hingga tahu gejrot.