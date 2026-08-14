Wardah A.M. Club Ajak Konsumen Temukan Sunscreen Sesuai Kondisi Kulit & Aktivitas

jpnn.com, JAKARTA - Wardah A.M. Club mengajak konsumen untuk menemukan sunscreen yang paling sesuai dengan kondisi kulit, rutinitas, dan gaya hidup mereka agar setiap orang bisa menjalani hari dengan lebih siap untuk bergerak dan terkoneksi walaupun di bawah sinar matahari.

Wardah A.M Club dirancang untuk para Early Risers dengan Active Lifestyle, mempertemukan beauty dan science dalam ekosistem morning lifestyle, mulai dari sport, apparel, hingga food & beverage.

Discover The UV Protection That Matches Your Active Lifestyles Wardah A.M Club membawa lengkap varian Wardah Sunscreen untuk menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam, mulai dari skin concern, occasion, tingkat aktivitas, preferred finish, hingga daily lifestyle sehari-hari.

Melalui konsep ini, Wardah ingin menunjukkan bahwa sunscreen bukan produk one-size-fits-all.

Kebutuhan sunscreen konsumen terbagi ke dalam lima konteks utama makeup day, sport, daily activities, sensitive skin, dan post-treatment—dengan kebutuhan perlindungan dan pilihan produk yang berbeda di setiap situasi.

"A.M Club lahir dari perubahan culture dan lifestyle konsumen: early mornings, active living, dan self-care kini menjadi bagian dari what’s cool today. Namun di tengah active morning lifestyle tersebut, masih banyak konsumen yang belum menemukan sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit, aktivitas, serta preferensi tekstur mereka," ujar Vina Yolanda, Brand Manager Wardah Sunscreen.

"Menjawab tension tersebut, Wardah menghadirkan A.M Club sebagai ruang untuk membantu setiap orang memulai pagi dengan menemukan perlindungan UV yang lebih tepat, nyaman, dan relevan dengan aktivitas sehari-hari," imbuhnya.

Posisi Wardah Sunscreen sebagai No.1 di Indonesia dibangun melalui inovasi produk yang terus dikembangkan berbasis science and technology, untuk menghadirkan perlindungan UV yang relevan dengan beragam kebutuhan kulit dan aktivitas konsumen.