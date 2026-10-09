Wardah Raih Rekor MURI Berkat Skin Longevity Clinic

jpnn.com, JAKARTA - Wardah menyabet Rekor MURI melalui pameran kecantikan dengan kolaborasi disiplin ilmu terbanyak melalui Wardah Skin Longevity Clinic di Jakarta.

Ajang yang digelar dari 29 September hingga 6 Oktober 2026 ini memadukan perspektif kulit, kesehatan tubuh, dan gaya hidup dalam satu rangkaian pengalaman.

Pendekatan tersebut melihat kesehatan kulit secara menyeluruh dalam konteks pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, hingga pengelolaan stres.

Inovasi perawatan kulit, teknologi AI, serta pendampingan pakar membantu menerjemahkan keterkaitan tersebut melalui konsep MOVE, EAT, dan REST.

Keahlian para pakar yang dilibatkan mencakup bidang dermatologi, nutrisi klinis, kesehatan tidur, mikrobiologi, hingga fisiologi olahraga dan sains longevity.

Sejumlah narasumber turut membedah hubungan stres, nutrisi, dan faktor biologis penuaan dalam dialog multidisiplin bertajuk The Interconnected Biology of Skin Longevity.

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Sebanyak 60 dokter juga diterjunkan untuk mendukung layanan di sembilan pos konsultasi guna membantu pengunjung memahami hasil asesmen kulit mereka.

Novia Sukmawaty selaku Global Halal Beauty Marketing Group Head menyatakan kesehatan kulit jangka panjang membutuhkan kolaborasi lintas disiplin ilmu.