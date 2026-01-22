Wardatina Mawa Ajukan Syarat Damai, Begini Tanggapan Insanul Fahmi

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi terus berupaya menjalin perdamaian setelah dilaporkan oleh Wardatina Mawa terkait kasus perzinaan dengan Inara Rusli.

Dia mengaku bersedia memenuhi syarat damai yang diajukan oleh Wardatina Mawa.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

"Kami akan lakukan secepat mungkin ya, mungkin enggak hari ini, besok. Nanti saya kabari, akan saya informasikan kepada rekan-rekan media semua agar ini cepat dilakukan prosesnya,” ungkap Tommy Tri Yunanto.

“Jadi, nanti tinggal selanjutnya ya untuk bisa dilakukan proses-proses lain demi untuk bisa menempuh mediasi ini,” sambungnya.

Diketahui, perseteruan Wardatina Mawa dengan suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli memasuki babak baru.

Dia kini membuka peluang untuk berdamai setelah melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas kasus perzinaan.

Adapun Wardatina Mawa mengajukan dua syarat apabila Insanul Fahmi ingin berdamai. Hal itu disampaikan saat pertemuan tertutup di kantor hukum keluarga Wardatina Mawa di Jakarta.