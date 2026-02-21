menu
Wardatina Mawa Buka-Bukaan, dari Bukti Tambahan hingga Rencana Perceraian
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa kembali menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.

Kreator konten asal Medan itu menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (20/2), dengan didampingi kuasa hukumnya.

Seusai menjalani pemeriksaan, Mawa, sapaannya, menyampaikan sejumlah hal terkait proses hukum yang tengah dijalaninya hingga perihal rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Berikut:

1. Bawa Bukti Tambahan

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Fedhli Faisal mengatakan pemeriksaan tingkat penyidikan yang dijalani kliennya dilakukan sejak pukul 11.00 WIB hingga 15.30 WIB. Atau sekitar 4 jam 30 menit.

Total, ada 27 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Mawa dalam pemeriksaan tadi.

Sementara itu, ditanyai soal bukti tambahan, Wardatina Mawa mengatakan telah menyampaikannya kepada penyidik.

Dia pun berharap agar semua proses yang tengah dijalaninya saat ini berjalan dengan lancar.

