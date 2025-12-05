Wardatina Mawa Desak Suaminya dan Inara Rusli Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Wardatina Mawa mengaku lega karena telah menyampaikan seluruh keterangan dan menyerahkan bukti yang dimilikinya.

Adapun Mawa-sapaannya-, menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor terkait dugaan perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi, dengan Inara Rusli, pada Kamis (4/12).

Pemeriksaan berlangsung sekitar 4,5 jam, sejak pukul 10.00 WIB hingga 14.30 WIB.

Dia pun bersyukur sudah menyerahkan semua bukti dugaan perselingkuhan sang suami dengan inara Rusli, kepada penyidik.

"Yang saya harapkan sekarang hanya satu: ada iktikad baik dari beliau. Karena secara tidak langsung, dia sudah merusak pernikahan saya,” ujar Wardatina Mawa seusai pemeriksaan.

Wardatina menjelaskan bahwa dirinya telah memaparkan seluruh detail bukti kepada penyidik, termasuk rekaman CCTV dan percakapan digital yang menjadi dasar laporannya.

Dia berharap langkah hukumnya dapat membuka jalan menuju penyelesaian yang adil sekaligus mendorong pihak terlapor untuk bertanggung jawab.

Menurut Wardatina, permintaan maaf dari Inara dan suaminya menjadi hal yang penting bagi dirinya.