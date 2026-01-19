Wardatina Mawa Kecewa Video Pertemuan Insanul dan Anaknya Muncul di Medsos
jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan dengan Insanul Fahmi, rupanya menyisakan kekecewakan di hati Wardatina Mawa.
Agenda pertemuan yang berlangsung di kantor kuasa hukum Mawa di kawasan Jakarta Barat itu sejatinya bukan sekadar temu kangen.
Kehadiran Insanul disebut untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Mawa dan keluarga besar setelah rumah tangga mereka diterpa badai isu perselingkuhan yang menyeret nama Inara Rusli.
Situasi berubah panas setelah video pertemuan itu beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat Insanul memeluk putranya dengan ekspresi bak orang yang menahan rindu bertahun-tahun.
Momen itu langsung viral dan menjadi bahan perbincangan warganet yang ikut baper—meski sebagian lainnya justru mempertanyakan motif di balik rekaman tersebut.
Hal itu membuat Wardatina Mawa kecewa. Dia pun mengunggah ulang video itu lewat Instagram Story. Namun kali ini, nada unggahannya berbeda.
Dia menyelipkan kalimat yang mengandung kekecewaan karena Insanul diduga melanggar kesepakatan mereka sebelum bertemu.
“Padahal sudah diingetin jangan ada kamera, tetapi ternyata? Hmm,” tulis Mawa, Minggu (18/1/2026).
Pertemuan Insanul dan Mawa kembali panas setelah video viral picu curiga soal momen rekaman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Insanul Fahmi Akhirnya Bertemu Anak dan Istrinya Wardatina Mawa
- Inara Rusli Pilih Bersama Insanul, Hotman Paris Sebut Malah Memperkuat Dugaan Perzinaan
- Kabar Terbaru Kasus Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi, Ada Peluang Damai
- 3 Berita Artis Terheboh: Hotman Soroti Gugatan Ressa, Syarat Damai Mawa Diungkap
- Kasus Perselingkuhan Insanul dan Inara Rusli Memanas, Hotman Paris: Istri Sah Jadi Penentu
- Sindir Inara Rusli, Bunga Zainal: Berat Banget Minta Maaf