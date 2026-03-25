Wardatina Mawa Ngotot Cerai, Insanul Fahmi: Makin Dikejar, Makin Enggak Jelas

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi tengah berproses di Pengadilan Agama Medan.

Insanul Fahmi lantas menunjukkan sikapnya yang memilih mengikuti jalannya proses persidangan.

Ketika ditanyai apakah akan memanfaatkan agenda mediasi untuk bisa berdamai dengan Wardatina Mawa, Insanul Fahmi mengisyaratkan sikapnya yang pasrah.

"Ya, aku ikut saja sih. Karena makin dikejar kan makin enggak jelas kan. Ikut saja, kalau enggak mau, ya sudah," ungkap Insanul Fahmi saat dihubungi awak media, Selasa (24/3).

Meski begitu, pengusaha itu memastikan hadir dalam sidang perceraian tersebut.

Suami siri Inara Rusli itu mengaku hanya akan mengikuti proses yang berjalan.

"Soalnya kan kemarin disuruh sama hakim, dari majelis dihadirkan. Dari sebenarnya sidang pertama pun sebenarnya sudah mau hadir, tetapi dari pihak sana enggak hadir, buat apa kan? Katanya sih hadir (Rabu), ya sudah aku hadir," tambah Insanul Fahmi.

Sebelumnya, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto mengatakan, kliennya telah di tahap pasrah terkait nasib rumah tangganya.