Wardatina Mawa Ngotot Ingin Bercerai, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Wardatina Mawa, Dharma Praja Pratama menegaskan bahwa kliennya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Insanul Fahmi.

Akan tetapi, dia menuturkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan gugatan cerai itu akan didaftarkan.

Sebab saat ini, Mawa, sapaannya tengah fokus dengan laporan polisi yang sedang beproses di Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Wardatina Mawa melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan ke Polda Metro Jaya.

"Pada intinya Mawa tetap akan bercerai. Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapannya, karena memang masih menjalani proses di Polda," ujar Dharma Praja Pratama di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Jumat (9/1).

Dharma berharap agar laporan kliennya itu bisa segera naik ke tahap berikutnya.

"Fokus kepada laporan ini supaya ini bisa jalan dulu dan kami juga memohon supaya ini segera bisa digelarkan dan bisa ke tahap selanjutnya," tuturnya.(mcr7/jpnn)