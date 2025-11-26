menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Wardatina Mawa Sebut Suami Ingin Nikahi Inara Rusli, Lalu Beri Ancaman

Wardatina Mawa Sebut Suami Ingin Nikahi Inara Rusli, Lalu Beri Ancaman

Wardatina Mawa Sebut Suami Ingin Nikahi Inara Rusli, Lalu Beri Ancaman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Wardatina Mawa bicara blak-blakan soal dugaan perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

Wardatina Mawa mengungkapkan bahwa sang suami berniat menikahi mantan istri Virgoun itu.

Pengakuan itu disampaikan Mawa melalui podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Rabu (26/11).

Baca Juga:

Mawa mengungkap bahwa Insanul Fahmi bahkan menyampaikan keinginannya untuk berpoligami secara terang-terangan.

Tak hanya itu, dia menyebut sang suami sempat mengeluarkan ancaman jika dirinya tidak memberi restu atas rencana tersebut.

“Kalau Abang mau nikah siri atau jajan cewek di luar, Abang enggak akan bilang sama Ayang," kata. Wawa menirukan ucapan sang suami.

Baca Juga:

Ucapan tersebut membuat Mawa terkejut sekaligus kebingungan menghadapi sikap Insan yang dinilainya tidak bertanggung jawab.

 “Aku enggak mau sampai kena penyakit dari keputusan dia jajan di luar,” ujar Mawa.

Wardatina Mawa mengungkap suaminya ingin poligami dengan Inara Rusli hingga melontarkan ancaman.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI