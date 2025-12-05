menu
Wardatina Mawa Segera Gugat Cerai Insanul Fahmi yang Selingkuh dengan Inara Rusli

Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa mengungkapkan kesiapan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Hal itu dilakukan seusai dugaan perselingkuhan Insanul Fahmi dan Inara Rusli terkuak.

"Kalau untuk itu, mohon maaf saya sudah memutuskan untuk selesai," kata Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Mawa, sapaannya, mengatakan dirinya akan melayangkan gugatan cerai setelah proses hukum berjalan.

Saat ini, Wardatina Mawa sedang melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan.

"Iya, tetapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya," tuturnya.

Menurut Mawa, hingga kini dirinya belum berkomunikasi dengan Insanul Fahmi.

Dia juga belum menerima permintaan maaf atau pun iktikad baik dari pihak Insanul Fahmi.

