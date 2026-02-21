Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai Insanul Fahmi Seusai Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Insanul Fahmi dan sang istri, Wardatina Mawa, benar-benar berada di ujung tanduk.

Wardatina memastikan akan melayangkan gugatan cerai seusai momen Lebaran tahun ini.

Keputusan itu, menurut Wardatina, bukan diambil secara tergesa-gesa.

Wardatina Mawa ingin menuntaskan proses hukum yang tengah berjalan di Jakarta.

Sebelumnya, dia melaporkan sang suami dan Inara Rusli, atas tuduhan perzinaan dan perselingkuhan.

"Saya akan segera terbang ke Medan untuk mengajukan gugatan perceraian,” ujarnya seperti dikutip dari tayangan Cumicumi di YouTube, Jumat (20/2).

Mawa, sapaannya, mengatakan bahwa proses pengajuan cerai di Pengadilan Agama membutuhkan kesiapan dokumen yang tak sedikit.

Karena itu, dia harus menyiapkan berkas-berkas secara matang sebelum resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Medan.