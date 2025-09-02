Warek Unpas: Kericuhan Tamansari Bandung Dipicu Aktor Luar

menu
Sisa proyektil dan selongsong gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian ke area Kampus Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Tamansari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pimpinan Universitas Pasundan (Unpas) menyampaikan situasi kampus tetap kondusif pasca-kericuhan yang terjadi kawasan Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (2/9) dini hari.

Wakel Rektor III Unpas Muhammad Budiana mengatakan sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak agar situasi lebih baik ke depan.

"Kondisi kampus dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali. Kami melakukan langkah-langkah dan upaya dengan berbagai pihak untuk menciptakan kondisi lebih baik ke depan," kata Budiana saat dikonfirmasi di Kampus Unpas Tamansari, Selasa (2/9).

Dia menambahkan, kampus tidak melihat adanya intervensi berlebihan dari aparat keamanan terhadap mahasiswa maupun lingkungan kampus terkait adanya insiden kericuhan yang terjadi.

"Kami tidak melihat adanya intervensi berlebihan dari aparat keamanan terhadap kampus dan mahasiswa," tegasnya.

Budiana kemudian menyampaikan kronologi kejadian.

Pada Senin (1/9), mahasiswa Unpas menggelar aksi demonstrasi damai di Gedung DPRD Jawa Barat sejak pukul 15.00 WIB sampai 17.30 WIB.

Setelah itu, sekitar pukul 18.00 WIB, para mahasiswa kembali ke kampus Tamansari.

Pimpinan Unpas menyampaikan kerusuhan yang terjadi semalam di Jalan Tamansari tidak melibatkan mahasiswanya, dan disusupi pihak luar pengadu domba.

