Warga Aceh Kurir Sabu-Sabu 29 Kg Divonis 20 Tahun Penjara

jpnn.com - Muhammad Rizal (26) selaku terdakwa kurir 29 kilogram sabu-sabu jaringan Aceh-Jambi divonis 20 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muhammad Rizal dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Monita Honeisty Br Sitorus dalam persidangan di PN Medan, Sumatera Utara, Selasa (1011/2026).

Majelis hakim menyatakan Rizal, warga Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayarkan secara mengangsur dalam jangka waktu tiga tahun.

Apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut, pendapatan dan kekayaan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna memenuhi kewajiban pembayaran denda.

"Jika terdakwa tidak memiliki pendapatan atau kekayaan yang mencukupi, pidana denda diganti dengan penjara selama 140 hari," kata Monita.

Majelis hakim menyebut hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika.