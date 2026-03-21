Warga Antusias Salat Id Bareng Dedi Mulyadi di Gedung Sate 

jpnn.com, BANDUNG - Warga memadati area depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (21/3).

Mereka antusias mengikuti gelaran Salat Id bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Wagub Erwan Setiawan.

Pantauan di lokasi, jemaah salat Id turut memadati hingga area Kantor Pos Indonesia, beberapa di antaranya menggelar sajadah di Jalan Diponegoro.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Pelaku Penganiayaan Pelajar SMAN 5 Bandung Dihukum Setimpal

Suasana khidmat turut menyelimuti salat Id yang baru pertama kali digelar di Gedung Sate.

Terlihat juga sejumlah pejabat seperti Sekda Jabar, Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar, Bucky Wibawa serta jajaran, dan juga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar, seperti Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik serta beberapa lainnya.

Salah seorang jemaah, Reza Muawfid (35 tahun) turut merasa senang tahun ini bisa salat di Gedung Sate bersama keluarganya.

Sebagai warga Bandung, momentum lebaran tahun ini sangat berkesan untuk dia dan keluarganya.

"Saya kira akan salat di Gasibu, ternyata di Gedung Sate, momentum yang sebelumnya saya belum pernah. Biasanya kan di sana (Gasibu), sekarang di Gedung Sate. Cukup berkesan," kata dia.