menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Warga Bandung Siap-siap! Gerhana Bulan Total Bisa Disaksikan Langsung, Ini Jadwal Lengkapnya

Warga Bandung Siap-siap! Gerhana Bulan Total Bisa Disaksikan Langsung, Ini Jadwal Lengkapnya

Warga Bandung Siap-siap! Gerhana Bulan Total Bisa Disaksikan Langsung, Ini Jadwal Lengkapnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengamatan langit menggunakan teleskop (Ilustrasi). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, bisa menyaksikan fenomena langit Gerhana Bulan Total (GBT).

BMKG Stasiun Geofisika memastikan GBT akan terjadi Selasa (3/3/2026) dan bisa diamati langsung dari Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu dari empat gerhana yang terjadi sepanjang 2026.

Berikut tiga fakta penting soal Gerhana Bulan Total:

Baca Juga:

1. Bulan Berwarna Merah dalam Waktu 1 Jam

Gerhana Bulan Total terjadi ketika Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan, sehingga bayangan inti Bumi (umbra) menutupi Bulan sepenuhnya.

Saat puncak gerhana, Bulan akan terlihat berwarna merah pekat atau sering disebut Blood Moon.

Baca Juga:

Warna merah ini terjadi karena fenomena hamburan Rayleigh, yaitu saat cahaya Matahari melewati atmosfer Bumi dan hanya cahaya merah-oranye yang bisa diteruskan hingga ke permukaan Bulan.

2. Puncak Gerhana Bulan Total Dimulai Selepas Maghrib

Warga Bandung bisa menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026. Puncak terjadi pukul 18.33 WIB, durasi 59 menit dan aman dilihat mata telanjang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI