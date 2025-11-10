menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Warga Batununggal Bandung Tolak Kehadiran Dapur MBG

Warga Batununggal Bandung Tolak Kehadiran Dapur MBG

Warga Batununggal Bandung Tolak Kehadiran Dapur MBG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Penolakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali terjadi di Kota Bandung.

Kali ini warga RT 4 RW 2 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, menolak keberadaan dapur operasional Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Penolakan ini dipicu kekhawatiran warga dapur MBG bakal mengganggu kenyamanan lingkungan. 

Baca Juga:

Spanduk penolaman pun dipasang warga di area SPPG. Spanduk berwarna dasar kuning itu terpasang di plang besi penutup portal.

Dalam spanduk itu tertulis bahwa warga mendukung MBG, tetapi mereka menolak dapur beroperasional di lingkungan padat penduduk.

"Kami warga RT04/RW02 Komplek Parakan mendukung program MBG tapi kami menolak dapur produksi MBG di lingkungan kami karena banyak efek negatif bagi lingkungan." demikian tulisan di spanduk tersebut.

Baca Juga:

Ketua RW 2 Badri Furqan mengatakan warga tidak menerima sosialisasi awal soal pembangunan dapur MBG oleh pihak pengelola. Sehingga ketika kabar pembangunan dapur MBG mencuat, warga heboh.

Warga dan pengelola dapur MBG pun berdialog di gedung Serbaguna RW 2 Kelurahan Batununggal. Hasilnya, sejumlah warga menolak keberadaan dapur.

Warga di Kecamatan Batununggal, Bandung, menolak kehadiran dapur MBG. Alasannya khawatir mengganggu kenyamanan lingkungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI