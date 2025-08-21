Warga Buru yang Hilang di Perairan Waeperang Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com, AMBON - Tim SAR sudah mengevakuasi jasad La Risno (25), seorang warga Kabupaten Buru, Maluku yang dilaporkan tenggelam di sekitar Perairan Desa Waeperang (Pulau Buru) pada 17 Agustus 2025.

"Korban ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu (20/8) sekitar pukul 09.10 WIT dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ambon, Maluku Muhammad Arafah, Kamis.

Evakuasi jasad korban dilakukan setelah tim SAR melakukan operasi pencarian selama empat hari.

Baca Juga: Bocah Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia

Menurut dia, ditemukan sekitar pukul 09.10 WIT di titik koordinat 3°08’23.39″S, 126°57’08.95″E, atau hanya berjarak 0,03 nautical mile arah barat dari lokasi kejadian awal.

"Korban langsung dievakuasi Tim SAR Gabungan menuju kediaman guna diserahkan kepada pihak keluarga," ujarnya.

Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam pada Minggu (17/8) sekitar pukul 12.00 WIT dan masyarakat setempat sudah melakukan pencarian, namun hingga sore hari korban belum ditemukan.

Akibat upaya pencarian yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil Kemudian laporan kondisi membahayakan jiwa manusia itu diteruskan ke Pos SAR Namlea guna meminta bantuan SAR.

"Sejak Operasi SAR hari pertama hingga hari ketiga dilakukan namun korban belum berhasil ditemukan. Barulah pada Ops SAR hari ke empat alhamdulillah Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban namun sudah dalam kondisi meninggal dunia," katanya. (antara/jpnnn)