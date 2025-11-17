menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Warga Cengkareng Tangkap 3 Anggota Komplotan Pencuri Motor

Warga Cengkareng Tangkap 3 Anggota Komplotan Pencuri Motor

Warga Cengkareng Tangkap 3 Anggota Komplotan Pencuri Motor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pencuri motor ditangkap. Foto: ilustrasi/ Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian mengamankan tiga orang komplotan pencuri motor.

Ketiga pelaku ditangkap warga di daerah Pesing Poglar, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam.

Kanit Reserse Kriminal Polsek Cengkareng Iptu Aang Kaharudin menyampaikan bahwa ketiga orang itu sudah diserahkan ke polisi dan petugas masih memeriksa mereka.

Baca Juga:

"Sekarang masih diinterogasi anggota Reskrim," kata Aang melalui layanan pesan singkat, Minggu (16/11).

Fiki selaku Ketua RT 03/ RW 05, Kelurahan Kedaung Kaliangke, menyampaikan bahwa ketiga orang yang ditangkap terdiri atas dua lelaki dan satu perempuan, diduga sering terlibat dalam pencurian sepeda motor.

"Satu pelaku bertugas menggambar atau memetakan lokasi motor yang menjadi target, sedangkan dua lainnya berperan sebagai pemetik motor," kata Fiki.

Baca Juga:

"Tiga orang yang tertangkap ini masih satu jaringan, total ada enam pelaku," katanya. (antara/jpnn)

Aparat kepolisian mengamankan tiga orang komplotan pencuri motor yang ditangkap warga Cengkareng, Jakarta Barat.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI