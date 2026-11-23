Warga Cimahi Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia, AKBP Endy Desianto Beri Penjelasan
jpnn.com - Pihak Polres Cimahi, Jawa Barat mengawal penanganan kasus FS (29), warga Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah yang dikabarkan terdampar di perbatasan Rusia-Ukraina.
Warga Cimahi itu juga diduga bergabung menjadi tentara bayaran militer Rusia.
Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan instansi terkait untuk membantu penelusuran keberadaan FS.
"Kami menyampaikan bahwa kasus FS itu sudah ditangani Polda Jawa Barat. Kami dari Polres Cimahi turut mengawal kasus itu bersama pihak terkait," kata AKBP Endy, Minggu (22/11/20026).
Kasus tersebut telah ditangani Polda Jabar sehingga Polres Cimahi melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hanya turut melakukan koordinasi dan pendampingan kepada keluarga.
Dalam kunjungan tersebut, Endy didampingi Kapolsek Cimahi Kompol Donny Irawan menemui istri dan orang tua FS sekaligus memberikan dukungan moril dan bantuan kepada keluarga yang khawatir kondisi FS.
Dia mengatakan kepolisian memahami kondisi keluarga yang belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan FS sejak komunikasi terakhir pada 5 November 2026.
"Tentunya dukungan moril pada momen-momen seperti ini sangat dibutuhkan keluarga. Kami memahami betul kekhawatiran keluarga apalagi tidak ada komunikasi lagi dengan FS sejak 5 November lalu," katanya.
Pihak Polres Cimahi mengawal penanganan kasus FS (29), warga Cimahi Tengah yang dikabarkan terdampar di perbatasan Rusia-Ukraina.
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