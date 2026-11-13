Warga Desa Batulawang Sebut Reforma Agraria Pemerintah Berpihak kepada Masyarakat
jpnn.com, CIANJUR - Badan Bank Tanah bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Pemda Cianjur, Forkopimda dan perangkat Desa Batulawang melakukan sosialisasi program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah yang terletak di Desa Batulawang, Cianjur pada 9-12 November 2026.
Sosialisasi bersama ini merupakan rangkaian strategis dalam pelaksanaan program redistribusi tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.
Selama pelaksanaan sosialisasi pada 9-12 November 2026, sebanyak 1067 orang menghadiri kegiatan tersebut.
Warga Desa Batulawang Dadang (56) menyambut baik sosialisasi program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah.
Dia bersyukur melalui program ini masyarakat diberikan kepastian hukum.
Komunikasi yang dilakukan Badan Bank Tanah bersama Pemda, Kantah Cianjur dan Forkopimda kepada warga juga dinilai baik.
“Saya sebagai warga Desa Batulawang pada khususnya bahwa ada program ini tidak merasa digusur atau ada intervensi atau secara dipaksa. Insyaallah bagi saya sendiri (lahannya) akan dipergunakan atau akan dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Dadang.
Sosialisasi program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah berlangsung di Desa Batulawang, Cianjur pada 9-12 November 2026
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