Warga di Sekitar Pabrik Aqua Kekurangan Air Bersih, Gubernur Turun Tangan

jpnn.com, SUBANG - Warga sekitar pabrik Danone-Aqua di Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.

Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pabrik beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan itu, Dedi mengaku menerima banyak laporan terkait keterbatasan akses air bersih di sekitar area pabrik.

“Jangan sampai begini. Air dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, sementara warga di sekitar gunung tidak bisa mandi karena kekurangan air bersih,” ujarnya.

Dedi menegaskan pentingnya keseimbangan antara aktivitas industri dan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat sekitar.

Dia meminta pihak perusahaan memastikan kegiatan operasional tidak mengganggu ketersediaan air bersih untuk warga.

Sementara itu, sejumlah perwakilan warga menyampaikan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang benar-benar mereka rasakan.

Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di sekitar pabrik Danone-Aqua di beberapa daerah lain, seperti Klaten, Bogor, dan Pasuruan.